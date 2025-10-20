ضرب واحتجاز وتماثيل مقلدة.. تفاصيل القبض على عصابة العملات الوهمية في الجيزة
كتب : أحمد أبو النجا
01:07 م 20/10/2025
متهمين
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من توجيه ضربة جديدة لعصابات الاحتيال، بعد ضبط تشكيل عصابي مكوّن من 7 متهمين – لثلاثة منهم معلومات جنائية – تخصصوا في النصب على المواطنين راغبي شراء العملات الأجنبية والقطع الأثرية والاستيلاء على أموالهم تحت ستار الصفقات الوهمية.
تعود تفاصيل الواقعة إلى بلاغ تلقاه قسم شرطة حدائق أكتوبر من مقاول مقيم بمحافظة قنا مصاب بكدمات متفرقة، أكد فيه تعرضه لواقعة سرقة عقب اتفاقه مع أحد الأشخاص على شراء عملة أجنبية. وأثناء اللقاء، فوجئ بمجموعة من العناصر يستقلون سيارة ملاكي، قاموا باصطحابه بالقوة داخل السيارة، والتعدي عليه بالضرب والاستيلاء على المبلغ المالي بحوزته، قبل أن يلوذوا بالفرار.
بتكثيف التحريات وتقنين الإجراءات، تمكنت القوات من ضبط عناصر التشكيل، وبحوزتهم 4 تماثيل مقلدة كانوا يستخدمونها للإيهام بأنها قطع أثرية، وفرد خرطوش، والمبلغ المالي المستولى عليه، والسيارة المستخدمة في تنفيذ الجريمة.
وبمواجهتهم، اعترف المتهمون بتكوين تشكيل عصابي يستهدف الإيقاع براغبي شراء العملات الأجنبية والآثار المزعومة، والاستيلاء على أموالهم لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأُحيل المتهمون إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.