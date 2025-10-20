محاكمة 30 متهماً في خلية الدعم المادي أمام إرهاب بدر

تنظر الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة في مجمع محاكم بدر، اليوم الاثنين، محاكمة 30 متهمًا في القضية رقم 576 لسنة 2025 جنايات التجمع الأول، والمعروفة إعلاميًا بـ"خلية الدعم المادي".

وجاء في أمر الإحالة أنه خلال الفترة من أغسطس 2022 وحتى 17 أبريل 2023، تولى المتهم الأول قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وذلك من خلال وضع مخطط لتوفير الدعم المادي لجماعة الإخوان وأعضائها.

ووجهت للمتهمين من الثاني وحتى الأخير اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، وتمويل جماعة إرهابية.