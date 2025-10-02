ضبط المتهم بواقعة سب سيدة ونشر الفيديو بالإسكندرية

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تعدي أحد الأشخاص على جارته بالسب في الإسكندرية.

بالفحص تبيّن عدم ورود أي بلاغات في هذا الشأن، كما أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر في الفيديو (كهربائي سيارات – مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل).

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، نظرًا لسابقة وجود خلافات بينه وبين جارته.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

