تأجيل محاكمة 39 متهمًا في قضية "خلية مدينة نصر" لـ20 ديسمبر

كتب- صابر المحلاوي:

09:21 م 18/10/2025

أرشيفية

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، تأجيل محاكمة 39 متهمًا في القضية رقم 19857 لسنة 2024 جنايات مدينة نصر، المعروفة إعلاميًا بـ"خلية مدينة نصر"، إلى جلسة 20 ديسمبر؛ لسماع أقوال الشهود.

وأسندت النيابة العامة للمتهم الأول تهمة تولي قيادة جماعة إرهابية خلال الفترة من عام 2013 حتى 26 أبريل 2020، الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

كما نسبت النيابة إلى باقي المتهمين انضمامهم إلى الجماعة موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها، ومشاركة بعضهم في تمويل أنشطتها الإرهابية. ووجهت للمتهم التاسع والعشرين تهمة حيازة طائرة لاسلكية "درون" بدون تصريح من الجهة المختصة.

خلية مدينة نصر مجمع محاكم بدر

