آخر فرصة.. كيف تغير لجنتك الانتخابية قبل 23 أكتوبر؟

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، يوم 23 أكتوبر الجاري كآخر موعد أمام الناخبين لتقديم طلبات تغيير مقر لجنتهم الانتخابية، وذلك عبر الموقع الرسمي للهيئة، تسهيلاً على المواطنين وضمان مشاركة فعّالة في انتخابات مجلس النواب 2025.

وأعلن المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إطلاق قاعدة البيانات المحدثة للناخبين عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الرسمي للهيئة: (https://www.elections.eg/inquiry)

خطوات تغيير مقر لجنتك الانتخابية إلكترونيًا:

الخطوة الأولى:

الدخول على الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات من خلال الرابط (أضغط هــنــــــا)

الخطوة الثانية:

من الصفحة الرئيسية، اضغط على أيقونة "طلبات".

الخطوة الثالثة:

اختر أيقونة "طلب تغيير المركز الانتخابي".

الخطوة الرابعة:

أدخل الرقم القومي الخاص بصاحب الطلب، ثم اضغط على "ابدأ الطلب".

الخطوة الخامسة:

قم بتعبئة جميع البيانات المطلوبة، وإرفاق صورة ضوئية من الوجه الأمامي لبطاقة الرقم القومي.

الخطوة السادسة:

بعد التأكد من صحة البيانات، اضغط على "إرسال" لإتمام الطلب.

اقرأ أيضا:

مواعيد انتخابات النواب 2025.. جدول كامل من الترشح للتصويت والإعادة | مستند

المحكمة الدستورية: المعاش ليس ميراثًا.. ويُوقف عند زوال سبب استحقاقه

"غرفة نوم وتسجيلات سرية".. مفاجآت في محاكمة سارة خليفة وعصابة الـ27