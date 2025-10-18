الداخلية تضبط 8 أطنان دقيق مدعم قبل بيعه في السوق السوداء في 24 ساعة

كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المكبرة لضبط جرائم التلاعب بالسلع التموينية وإحكام الرقابة على الأسواق، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بمواجهة جشع بعض التجار وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

أسفرت الحملات، التي قادها قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، خلال الـ24 ساعة الماضية، عن ضبط ما يزيد على 8 أطنان من الدقيق الأبيض والبلدي المدعم داخل عدد من المخابز السياحية والحرة التي حاولت الاستيلاء على الدقيق المدعم وبيعه بأزيد من السعر المقرر أو طرحه في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين والمخابز المخالفة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.