سقوط المتهم بسرقة كابلات الكهرباء في العياط

كتب- صابر المحلاوي:

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على عاطل؛ لاتهامه بسرقة كابلات كهربائية بدائرة مركز العياط.

كان مركز شرطة العياط تلقى بلاغًا يفيد بقيام شخص بسرقة كابلات كهربائية من إحدى المناطق التابعة لدائرة المركز. وبإجراء التحريات، توصلت المباحث إلى تحديد هوية المتهم وتبين أنه عاطل.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن المسروقات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيل المتهم إلى النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.