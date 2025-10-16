القبض على أجنبية تُدير مسكنًا للأعمال المنافية للآداب بالتجمع

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام إحدى السيدات "تحمل جنسية دولة أجنبية" بإدارة مسكن كائن بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة لممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المسكن المشار إليه وأمكن ضبطها وبصحبتها أحد الأشخاص ، وبمواجهتها أقرت بنشاطها الإجرامي على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

اقرأ أيضًا:

حريق يلتهم أتوبيسا في القناطر وتحرك المطافي يمنع كارثة

الهيئة الوطنية للانتخابات: 2826 مرشحًا فرديًا و4 قوائم يتنافسون على مقاعد مجلس النواب

مصرع شاب إثر تصادم دراجة بخارية بـ"عربة كارو" في بورسعيد