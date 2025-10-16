إعلان

القبض على أجنبية تُدير مسكنًا للأعمال المنافية للآداب بالتجمع

كتب : علاء عمران

01:15 م 16/10/2025

المتهمة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام إحدى السيدات "تحمل جنسية دولة أجنبية" بإدارة مسكن كائن بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة لممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المسكن المشار إليه وأمكن ضبطها وبصحبتها أحد الأشخاص ، وبمواجهتها أقرت بنشاطها الإجرامي على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

اقرأ أيضًا:

حريق يلتهم أتوبيسا في القناطر وتحرك المطافي يمنع كارثة

الهيئة الوطنية للانتخابات: 2826 مرشحًا فرديًا و4 قوائم يتنافسون على مقاعد مجلس النواب

مصرع شاب إثر تصادم دراجة بخارية بـ"عربة كارو" في بورسعيد

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

القبض على أجنبية الأعمال المنافية للآداب إدارة مسكن

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

"النواب" يوافق على تعديل صياغة نص دخول المنازل دون إذن
"النواب" يؤجل موعد تطبيق قانون الإجراءات الجنائية
في أسبوعين.. تراجع أسعار 20 سيارة جديدة بمصر حتى مليون جنيه