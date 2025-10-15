أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي، إغلاق باب الترشح لانتخابات مجلس النواب لعام 2025، موضحة أن إجمالي عدد المتقدمين بلغ 2826 مرشحًا على النظام الفردي، إلى جانب 4 قوائم انتخابية تقدمت للمنافسة في القطاعات الأربعة المقررة.

وأوضح المستشار بدوي في بيان رسمي أن لجان تلقي طلبات الترشح واصلت أعمالها لليوم الثامن والأخير بجميع المقار المحددة بالمحاكم الابتدائية، بدءًا من التاسعة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا، وسط انتظام تام في سير العمل.

وأشار إلى أن القائمة الوطنية من أجل مصر تقدمت للترشح عن قطاعي القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، الذي يضم محافظات (القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ)، وعن قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد الذي يشمل محافظات (الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر).

كما أوضح أن اليوم الأخير شهد تقدم ثلاث قوائم عن قطاع غرب الدلتا هي: القائمة الشعبية "صوتك لمصر"، وقائمة "نداء مصر"، وقائمة "الجيل"، التي تقدمت كذلك عن قطاع شرق الدلتا، بالإضافة إلى تقدم 417 مرشحًا جديدًا على النظام الفردي.

وأضاف رئيس الهيئة أن غرفة العمليات المركزية تابعت سير العمل في لجان تلقي طلبات الترشح ورصدت كثافة في الإقبال منذ الصباح وحتى إغلاق اللجان، مشيرًا إلى أنه تم رفع جميع المستندات المقدمة من راغبي الترشح على النظام الإلكتروني الجديد الذي أعدته الهيئة لرقمنة المستندات وحفظها إلكترونيًا.

وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات كشوف أسماء المرشحين ورموزهم وفتح باب الطعون أمام محكمة القضاء الإداري خلال الفترة من الخميس 16 أكتوبر حتى السبت 18 أكتوبر، على أن تفصل المحكمة في الطعون من الأحد 19 أكتوبر وحتى الثلاثاء 21 أكتوبر، وتعلن القائمة النهائية للمترشحين يوم الخميس 23 أكتوبر، ويكون آخر موعد لتنازل المترشحين يوم السبت 25 أكتوبر.

المرحلة الأولى للانتخابات:

تشمل محافظات: الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، ومرسى مطروح.

تبدأ الدعاية الانتخابية في 23 أكتوبر، ويبدأ الصمت الدعائي 6 نوفمبر.

تجرى الانتخابات في الخارج يومي 7 و8 نوفمبر، وفي الداخل يومي 10 و11 نوفمبر.

تعلن نتيجة المرحلة الأولى يوم 18 نوفمبر، وتجرى جولة الإعادة في الخارج يومي 1 و2 ديسمبر، وفي الداخل يومي 3 و4 ديسمبر.

المرحلة الثانية للانتخابات:

تشمل محافظات: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، وجنوب سيناء.

تبدأ الدعاية الانتخابية 6 نوفمبر، ويبدأ الصمت الدعائي 20 نوفمبر.

تجرى الانتخابات في الخارج يومي 21 و22 نوفمبر، وفي الداخل يومي 24 و25 نوفمبر.

تعلن نتيجة المرحلة الثانية يوم 2 ديسمبر، وتجرى جولة الإعادة في الخارج يومي 15 و16 ديسمبر، وفي الداخل يومي 17 و18 ديسمبر.

يُذكر أن انتخابات مجلس النواب 2025 تشمل اختيار 568 نائبًا، بواقع 284 نائبًا على النظام الفردي و284 نائبًا بنظام القوائم، في 143 دائرة فردية و4 دوائر للقوائم تشمل قطاعات القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، وشمال ووسط وجنوب الصعيد، وشرق الدلتا، وغرب الدلتا.