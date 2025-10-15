مرتديا حذاء تزحلق.. القبض على أجنبي أمسك بالصندوق الخلفي لسيارة شرطة

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، القبض على شخص يحمل جنسية أجنبية، بعد ظهوره في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي؛ وهو يمسك بالصندوق الخلفي لسيارة شرطة مرتديًا حذاء للتزحلق، معرضًا حياته وحياة المواطنين للخطر بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية.

وأوضحت التحريات أن الشخص المتورط قام بالفعل بالإمساك بالصندوق الخلفي لسيارة الشرطة بغرض الاستعراض وزيادة أعداد المتابعين على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما ظهر في الفيديو المتداول.

عل الفور تم تحديد وضبط الشخص، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، واتخذت الأجهزة الأمنية كافة الإجراءات القانونية اللازمة لحماية المواطنين ومنع تكرار هذه المخالفات الخطرة.

