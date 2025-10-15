حكم من النقض في نزاع "شيرين عبدالوهاب" و "روتانا" في دعوى حذف الأغاني

قضت محكمة النقض "دائرة مدني" برئاسة المستشار يحيي الرفاعي، اليوم الأربعاء، برفض الطعن رقم 11834 95ق، المقدم من شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، ضد الفنان شيرين عبد الوهاب وآخرين في واقعة حذف أغاني الفنانة على منصات التواصل الاجتماعي.

في الثاني من أغسطس الماضي، أصدرت محكمة النقض حكما في الطعن رقم 11834 95ق الصادر، برفض طلب وقف تنفيذ الحكم الصادر لصالح الفنانة شيرين لكي يصبح نهائي واجب النفاذ.

و قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، بإلزام شركة روتانا بدفع تعويض قدره 2 مليون جنيه للفنانة "شيرين عبدالوهاب"، بعد حذف أغانيها على منصات التواصل الاجتماعي.

وكان محامي شيرين، ياسر قنطوش، قد أعلن سابقًا عن حفظ القضية التي كانت مرفوعة ضد موكلته بشأن الإساءة لشركة روتانا.

وأكد قنطوش أن جهات التحقيق قررت استبعاد شبهة جنحة القذف المتعلقة بالقضية وإلغاء الجنحة رقم 9069 لسنة 2024، جنح قسم ثان الشيخ زايد، وحفظها إداريًا.

يذكر أن أزمة شيرين مع شركة روتانا تفجرت مؤخرًا بعد إطلاقها أربع أغاني من ألبومها الجديد، وهو ما اعتبرته الشركة خرقًا لبنود العقد الموقع بينهما والذي ينص على أن الشركة مسؤولة عن جميع أعمالها الفنية. كما ذكرت شيرين في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، أن الشركة أخلت ببعض بنود العقد مثل الدعاية لأغانيها، مثل "خاصمت النوم" و"غيرانة".

أما الأزمة الحقيقية، فكانت عندما باع مدير أعمال شيرين إحدى أغانيها لتطبيق "أنغامي" دون علمها، مما دفعها إلى طرده. وعندما طالبت شيرين روتانا باتخاذ الإجراءات القانونية ضد مدير أعمالها بسبب تصرفه، فوجئت الشركة بمحاولة رفع دعوى قضائية ضدها.