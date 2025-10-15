إعلان

الداخلية تكشف حقيقة فيديو صبي يلوّح بقطعة زجاجية في الشارع بالمنوفية

كتب : علاء عمران

03:52 م 15/10/2025

المتهم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon
كتب– علاء عمران:
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله أحد الصبية وهو يلوّح بقطعة تشبه الزجاج أمام الأهالي بأحد الشوارع بمحافظة المنوفية.
بالفحص، تبين أن الواقعة تعود إلى خلافات سابقة بين نجل الشاكي والطفل الذي ظهر في المقطع بسبب لهو الأطفال، والمحرر بشأنها محضر بمركز شرطة قويسنا – ولا تزال التحقيقات جارية بشأنها.
وأوضحت التحريات أن الطفل المذكور قام بالتلويح بالقطعة – التي تبيّن أنها بلاستيكية وليست زجاجية – بقصد تهديد نجل الشاكي على خلفية الخلافات السابقة.
تم ضبط الطفل وبرفقته والده، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن القطعة المستخدمة في الفيديو.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الأجهزة الأمنية الداخلية المنوفية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

مجلس الوزراء يوافق على مد التقديم لطلبات التصالح في بعض مخالفات البناء
جنة المشاهير السرية.. لماذا يقضي محمد صلاح إجازته في شعاب بيوض؟ - صور
الذهب يحطم المستويات القياسية ويصل لذروة جديدة بمنتصف تعاملات الأربعاء
وفاة الفنان سمير ربيع بطل مسلسل "شيخ العرب همام"
تأكيدًا لمصراوي.. بدء عزل مسار الأتوبيس الترددي BRT على الدائري
فرص لأمطار على هذه المناطق.. تعرف على توقعات طقس الأيام المقبلة