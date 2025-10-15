الداخلية تكشف حقيقة فيديو صبي يلوّح بقطعة زجاجية في الشارع بالمنوفية

كتب– علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله أحد الصبية وهو يلوّح بقطعة تشبه الزجاج أمام الأهالي بأحد الشوارع بمحافظة المنوفية.

بالفحص، تبين أن الواقعة تعود إلى خلافات سابقة بين نجل الشاكي والطفل الذي ظهر في المقطع بسبب لهو الأطفال، والمحرر بشأنها محضر بمركز شرطة قويسنا – ولا تزال التحقيقات جارية بشأنها.

وأوضحت التحريات أن الطفل المذكور قام بالتلويح بالقطعة – التي تبيّن أنها بلاستيكية وليست زجاجية – بقصد تهديد نجل الشاكي على خلفية الخلافات السابقة.

تم ضبط الطفل وبرفقته والده، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن القطعة المستخدمة في الفيديو.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.