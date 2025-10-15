إعلان

الداخلية: ضبط تهريب نقد وبضائع وتنفيذ مئات الأحكام خلال 24 ساعة

كتب : علاء عمران

12:59 م 15/10/2025

أمن المنافذ

واصل قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية جهوده لمواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية، حيث أسفرت الحملات الأمنية خلال 24 ساعة عن ضبط 6 قضايا تهريب بضائع عبر المنافذ الجمركية، وقضية في مجال تهريب النقد.

كما تم ضبط 2667 مخالفة مرورية متنوعة، و54 قضية في مجال الأمن العام، إضافة إلى تنفيذ 302 حكم قضائي متنوع، وضبط 3 قضايا تتعلق بالهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لإحكام السيطرة الأمنية على جميع منافذ الجمهورية.

أمن المنافذ ضبط تهريب نقد وبضائع وزارة الداخلية حملات امنية

