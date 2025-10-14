إعلان

السائق نزع اللوحة الخلفية.. الداخلية تكشف ملابسات فيديو القيادة برعونة في القاهرة

كتب : علاء عمران

03:15 م 14/10/2025
كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام قائد سيارة "نقل ثقيل" بنزع اللوحة الخلفية للسيارة والسير برعونة بأحد الطرق السريعة معرضاً حياته والمواطنين للخطر.

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة "سارية التراخيص" وقائدها (سائق لا يحمل رخصة قيادة - مقيم بحلوان بالقاهرة)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.

تم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.

