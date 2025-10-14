صور | وفد من النيابة العامة يزور مجلس أوروبا لتعزيز التعاون الدولي

كسر إشارة وقتل.. ماذا حدث في قضية "مريم عصام" مُعلمة مصر الجديدة؟

نظمت النيابة العامة زيارة تدريبية لوفد من أعضائها إلى مجلس أوروبا بمدينة ستراسبورغ في فرنسا، ضمن جهودها لتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات القضائية.

وضم الوفد 13 عضوًا من أعضاء النيابة، حيث استمرت الزيارة لمدة أربعة أيام، في إطار برنامج الجنوب الخامس التابع لمجلس أوروبا.

وخلال الزيارة، تعرف أعضاء النيابة على آليات التعاون القضائي الدولي، وتسليم المجرمين، وضبط ومصادرة الأموال والعائدات الإجرامية، إضافة إلى مكافحة جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين والاتجار غير المشروع في المنتجات الطبية.

كما تناول البرنامج قضايا حماية البيانات الشخصية والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، بجانب زيارة إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان للتعرف على أبرز أحكامها.

وشارك أعضاء الوفد في برنامج إعداد المدربين على منصة (HELP) للتعليم عن بُعد، بهدف نقل الخبرات لزملائهم داخل النيابة العامة.

وتأتي الزيارة في إطار حرص النيابة العامة المصرية على تطوير مهارات أعضائها، ودعم قدراتهم في مواجهة الجرائم المنظمة العابرة للحدود، وتحقيق عدالة جنائية سريعة وفعّالة.