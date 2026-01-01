إعلان

هروب جماعي من فيلا البدرشين.. قرار من النيابة بشأن مشرفين "مصحة المريوطية"

كتب : رمضان يونس

05:07 م 01/01/2026
    مصحة المريوطية (9)
    مصحة المريوطية (7)
    مصحة المريوطية (10)
    مصحة المريوطية (11)
    مصحة المريوطية (12)
    مصحة المريوطية (8)
    مصحة المريوطية (6)
    مصحة المريوطية (4)
    مصحة المريوطية (3)
    مصحة المريوطية (1)
    مصحة المريوطية (5)
    اغلاق مصحة المريوطية
    مصحة المريوطية (2)

قرر قاضي المعارضات بالجيزة، حبس مشرفين "مصحة المريوطية" 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في واقعة الهروب الجماعي للنزلاء من داخل مصحة علاج إدمان بالبدرشين. والتى أثارت جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

النيابة العامة بالجيزة، أخلت سبيل رجل أعمال ـ مالك الفيلا (المصحة) ـ التي شهدت هروبًا جماعيًا لعشرات المدمنين بمنطقة المريوطية، بضمان محل إقامته.

واجهت النيابة المتهم الأول مالك الفيلا المستأجرة بها المصحة بتحريات المباحث التى أكدت أنه مالك الفيلا وليس يدير المصحة التي شهدت هروبًا جماعيًا لعشرات المدمنين. بينما واجهت المتهمين الآخرين (مشرفين) بتحريات المباحث التي دلت أن المتهمان يعملان في المصحة و الأدوية التي عثرت عليها الأجهزة الأمنية داخل المصحة.

أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، رصدت مقاطع فيديو تم تداولها بمواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية بشأن هروب بعض الأشخاص من إحدى المصحات لعلاج الإدمان بالبدرشين بالجيزة لتعرضهم لسوء المعاملة.

تحريات البحث الجنائي بالجيزة، أكدت أن المصحة غير مرخصة، و جرى إغلاقها بتاريخ 14 أكتوبر الماضى عقب استهدافها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

قوات الأمن، حددت هوية مالك المصحة، وتمكنت من القبض عليه ومشرفين بها "لإثنين منهم معلومات جنائية"، وبمواجهتهم أقروا بقيامهم بإعادة فتح المصحة مرة أخرى دون الحصول على التراخيص اللازمة خلال شهر نوفمبر المنقضي في إطار تحقيق أرباح مالية.

