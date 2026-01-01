اتمسكوا بندقيتين آلي.. القبض على أنصار نائب نجع حمادي والسر: فيديو

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تجمع عدد من أنصار أحد المرشحين لإنتخابات مجلس النواب بقنا إحتفالاً بفوزه وقيام إثنين منهم بإطلاق أعيرة نارية فى الهواء.

رجال البحث الجنائي، حددوا هوية الشخصين الظاهرين بمقطع الفيديو تبين أنهما مقيمان بدائرة مركز شرطة نجع حمادى، وبحوزتهما سلاحين ناريين المستخدمين فى إرتكاب الواقعة 2 بندقية آلية، و بمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية، وتحفظت على السلاحين الناريين.