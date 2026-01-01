ذبح زوجته وهي ساجدة.. نهاية "عامل الجيزة" على طبلية عشماوي

قضت محكمة جنايات الجيزة، بإجماع آراء أعضاء الدائرة، إحالة "عامل المنصورية" بمنشأة القناطر، إلى مفتي الديار المصرية، في واقعة اتهامه بقتل زوجته وهي ساجدة لتوهمه سوء سلوكها، لإبداء الرأي الشرعي في أوراق الدعوى.

وحددت المحكمة جلسة 24 مارس 2026، للنطق بالحكم في الدعوى.

وذكرت النيابة العامة في القضية رقم 18963 لسنة 2023 جنايات، والمقيدة برقم 6169 لسنة 2023 كلى شمال الجيزة، أن "محمد.ف"، قتل زوجته "م"، عمدًا مع سبق الإصرار لتوهمه سوء سلوكها خالقًا فكرة الخلاص منها. في اليوم الرابع والعشرين من نوفمبر 2023. بدائرة منشأة القناطر بالجيزة.

وتابعت النيابة أن الزوج بيت النية وعقد العزم المصمم على إزهاق روح زوجته، نفذ مُخططًا إجراميًا أعده سلفا بأن جهز سلاحا أبيض "سكين". وتحين الفرصة المناسبة حين خلا بيته إلا منهما، وما أن بدأت في إقامة شعائر صلاتها وسكنت بين يدي ربها حتى انهال عليها بطعنات قاسيات استقرت بمواضع قاتلة بجسدها، قاصدا قتلها، فأحدث إصابتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها.

استمعت النيابة العامة لأقوال نجلة المجني عليها والمتهم على سبيل الاستدلال، والتى أكدت وجود خلافات سابقة بين والديها واعتياد الأب التعدى على والدتها، وفي يوم الجريمة، تفاجأت حين عادت من عملها بالعثور على والدتها جثة غارقة في دمائها.

استجوبت النيابة العامة الجاني وأقر بقتل المجني عليها زوجته، مؤكدًا أنه وضع مُخططًا إجراميا للخلاص منها، وأعد لتنفيذه سلاح أبيض "سكين"، وما أن تهيأ له الظروف بخلو مسكنهما من أنجاله حتى باغتها طعنا بمختلف أنحاء جسدها قاصدا الخلاص منها حتى أسقطها صريعة ولاذ بالفرار.

ثبت بتقرير الصفة التشريحية للمجني عليها الزوجة، وفق أوراق الدعوى، أن الإصابات المشاهدة بجثمان الزوجة، أسفل يمين ويسار العنق وأسفل يسار الحوض أو أعلى يسار الظهر و أسفل منتصف الظهر هي إصابات حيوية حديثة ذات طبيعة طعنية حدثت من المصادمة بجسم صلب ذات حافة حادة وطرف مدبب أيا كان نوعه وهي جائزة الحدوث من مثل السكين المنوه عنه، وتعزي إلى مجموع الإصابات القطعية بالعنق والظهر والحوض ومضاعفتها.