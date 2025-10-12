كتب- علاء عمران:

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على أحد الأشخاص بمحافظة الجيزة، لاتهامه بممارسة نشاط احتيالي تمثل في النصب على عدد من المواطنين، مدعيًا قدرته على التوسط لدى جهات رسمية مقابل مبالغ مالية.

تعود تفاصيل الواقعة إلى بلاغ تلقته الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من مواطن مقيم بالقاهرة، أفاد بتعرضه لواقعة نصب من قبل شخص له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الجيزة.

وأوضح المُبلّغ أن المتهم أوهمه بقدرته على نقل نجله إلى إحدى الجامعات الخاصة اعتمادًا على علاقاته المزعومة بعدد من المسؤولين، قبل أن يتنصل لاحقًا من وعوده ويرفض رد المبالغ التي حصل عليها.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهم وضبطه، وعُثر بحوزته على شهادة مزورة منسوب صدورها لإحدى الجامعات الخاصة، إضافة إلى جهاز "لاب توب" يحتوي على بيانات تدعم نشاطه الإجرامي.

وبمواجهته، أقر بارتكابه وقائع نصب مماثلة على عدد من المواطنين، بغرض تحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.