تقدمت "سحر. ع"، 28 عامًا، ربة منزل، بدعوى خلع ضد زوجها أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، بعد عام واحد من الزواج، مبررة طلبها بقولها: "بيحب كلبته أكتر مني.. بيدلعها ويخرجها وناسي مراته".

بدأت "سحر" حديثها قائلة: "اتجوزته بعد خطوبة استمرت سنة، كنت بحبه جدًا ومتوقعة أعيش معاه حياة مستقرة، لكن بعد الجواز اكتشفت إن كل اهتمامه مش بيا... بكلبة جابها بعد شهور من الجواز، واعتبرها أهم من أي حاجة في الدنيا".

وتابعت الزوجة: "كان بيصرف عليها أكتر من نفسه، يشتريلها أكل مخصوص من محلات فخمة، ويلبسها لبس أغلى من لبسي أنا، ولو تعبت يوديها لدكتور بيطري في أحسن عيادة، وأنا لو قلت عندي صداع يقولي: خدي مسكن ونامي".

وأضافت الزوجة: "بقى بيخرجها يتمشى كل يوم ويمسكها في إيده كأنه ماشي مع حبيبته، ولو اتأخرت عليه يوم في الأكل أو التنضيف، يزعقلي ويقولي: إنتي مهملة ومش حنونة زيها". وأشارت إلى أنها حاولت أكثر من مرة لفت انتباهه إليها لكنه كان يصدها باستمرار: "كنت أجهز نفسي عشان نتغدى سوا، يقولّي مش فاضي، مستني أخرج الكلبة نتمشى شوية".

وأكدت "سحر" أن حياتها الزوجية تحولت إلى جحيم بسبب غيرتها من "الكلبة"، قائلة: "كنت في الأول بضحك على الموضوع، لكن لما بقى ينام وهي جنبه وأنا لو قربت يزعق، حسيت بإهانة كبيرة.. بقى بيتعامل معايا كأني دخيلة على حياته".

واستطردت: "حاولت أتكلم معاه بعقل وأفهم هو ليه بيعمل كده، لكن كان دايمًا يرد عليّ بجملة واحدة: الكلاب أوفى من البشر. ومن ساعتها قررت أسيب البيت وأخلّص نفسي".

واختتمت الزوجة حديثها قائلة: "مش عايزة منه لا نفقة ولا حقوق.. أنا عايزة كرامتي، لأن العيشة مع راجل بيقارن مراته بكلبته مهينة ومؤذية نفسيًا".

ولجأت "سحر" إلى محكمة الأسرة بعدما رفض زوجها الطلاق، ورفعت دعوى خلع حملت رقم 937 لسنة 2024، ولا تزال منظورة أمام المحكمة لم يُفصل فيها حتى الآن.

اقرأ أيضا:

"أثناء انتظار عروسه".. عريس يطفئ ماس كهربائي بمركز تجميل "كوافير" قبل وقوع كارثة

"مبحبوش ومش عايزاه".. كيف نفذت عروس البحيرة جريمة قتل زوجها بعد 5 أيام من الزفاف؟

شكوك أم تنتهي بجريمة.. قصة مقتل "داليا" على يد شقيقها ووالدتها بالجيزة