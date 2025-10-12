تواصل لجان تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025 استقبال المرشحين لليوم الخامس على التوالي، حيث تبدأ أعمالها من التاسعة صباحًا حتى الخامسة مساءً، وتستمر حتى يوم الأربعاء 15 أكتوبر، على أن تُغلق أبوابها في اليوم الأخير في الثانية ظهرًا.

وبلغ عدد المتقدمين اليوم 113 مرشحًا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتقدمين منذ فتح باب الترشح إلى 1950 مرشحًا على النظام الفردي، دون تسجيل أي طلبات ترشح على نظام القوائم حتى الآن.

وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، القرار رقم (44) لسنة 2025 بشأن تشكيل لجان متابعة سير العملية الانتخابية وتلقي طلبات الترشح.

وتتولى اللجان مهام تلقي الطلبات، وفحص المستندات، وإعلان القوائم النهائية، إضافة إلى التنسيق مع الأجهزة المعنية لتجهيز المقار الانتخابية وتأمينها، ومتابعة الدعاية الانتخابية، وتيسير أعمال الاقتراع والفرز، والتأكد من انتظام العملية الانتخابية حتى تسليم أوراقها النهائية إلى الهيئة.

