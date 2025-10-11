كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات تداول تعليق مدعوم بمقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام قائد سيارة ملاكي بالتعدي بالسب على قائد سيارة أجرة، وإحداث تلفيات بسيارته مستخدمًا عصا خشبية، إثر خلاف بينهما حول أولوية المرور بدائرة قسم شرطة محرم بك بالإسكندرية.

بالفحص، تبين أنه بتاريخ 2 الجاري تبلغ لقسم شرطة محرم بك بوقوع مشادة كلامية بين: الطرف الأول: قائد السيارة الملاكي الظاهرة في مقطع الفيديو (مالك محل – مقيم بدائرة قسم شرطة باب شرقي)، والطرف الثاني: قائد سيارة الأجرة (مقيم بدائرة القسم).

نشب بينهما خلاف بسبب أولوية المرور، تطور إلى مشادة تعديا خلالها على بعضهما، قام على إثرها الأول بإحداث تلفيات بسيارة الأجرة "قيادة الثاني" مستخدمًا عصا خشبية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية في حينه، وعرض الطرفين على النيابة العامة للتحقيق.

