كتب- أحمد أبو النجا:

وجّهت أجهزة وزارة الداخلية ضربة أمنية جديدة لأحد أخطر التشكيلات العصابية المتورطة في جلب وتهريب المواد المخدرة، حيث نجحت في ضبط 13 عنصرًا إجراميًا، من بينهم 7 يحملون جنسية إحدى الدول الأجنبية.

كانت معلومات وتحريات دقيقة قد وردت إلى قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة، أفادت بقيام المتهمين بتكوين تشكيل إجرامي تخصص في جلب كميات ضخمة من المواد والأقراص المخدرة تمهيدًا لإعادة تدويرها وخلطها – ولا سيما مخدر الحشيش – بهدف مضاعفة الكميات وتجهيزها للتهريب إلى إحدى الدول الأجنبية بعد إخفائها داخل عبوات غذائية.

وكشفت التحريات أن عناصر التشكيل اتخذوا من أحد المخازن بمحافظة الإسماعيلية، ومحل تجاري بالقاهرة، وكرين لإخفاء وتخزين المواد المخدرة ضمن نشاطهم الإجرامي واسع النطاق.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تم إعداد الأكمنة اللازمة واستهداف المتهمين في توقيت متزامن، حيث أسفرت المداهمات عن ضبط جميع أفراد التشكيل وبحوزتهم كميات ضخمة من المواد المخدرة المتنوعة.

وأسفر التفتيش عن ضبط 347 كيلوجرامًا من المواد المخدرة بأنواع مختلفة، شملت الحشيش، والهيروين الخام (البودر)، ومخدر الهيدرو، بالإضافة إلى 63 ألف قرص مخدر متنوع من أبرزها الترامادول، والكبتاجون، والإكستاسي، وهي من أخطر العقاقير المؤثرة على الصحة النفسية والعصبية.

كما تم ضبط عبوات غذائية معدة للتهريب ومحشوة بداخلها بالمواد والأقراص المخدرة، في محاولة لإخفائها عن أعين الأجهزة الأمنية.

وأشارت التقديرات الأولية إلى أن القيمة المالية للمضبوطات تُقدر بنحو 127 مليون جنيه، ما يعكس حجم النشاط الإجرامي الذي كان يخطط له هذا التشكيل ومدى خطورته على الأمن المجتمعي، سواء داخل البلاد أو على مستوى التهريب الدولي.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وإخطار النيابة العامة لتولي التحقيق، وذلك في إطار جهود وزارة الداخلية المتواصلة لتجفيف منابع الاتجار في المواد المخدرة وضبط العناصر شديدة الخطورة التي تهدد الأمن العام.

