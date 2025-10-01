كتب- محمود الشوربجي:



جريمة قتل مأساوية وقعت أحداثها في منطقة الأميرية، راح ضحيتها ربة منزل تدعى "سهام" على يد زوجها "صابر"، إذ وجه لها 100 طعنة في جسدها؛ باستخدم "مقصًا" كان بحوزته.

في حلقة جديدة من "دماء في عش الزوجية" التي يتناولها "مصراوي" من واقع التحريات الرسمية والمصادر المختلفة، نروي تفاصيل مقتل ربة منزل على يد زوجها في عام 2022، وذلك بعد إصابته بعجز جزئي وعدم قدرة على الحركة بشكل طبيعي كما كان سابقًا.

المجني عليها كانت تعمل في بيع المنتجات الغذائية بعد إصابة زوجها بعجز إثر سقوطه من الطابق الرابع، ومن ثم عدم قدرته على العمل.



أطفال الضحية لم يكونوا متواجدين بالمنزل وقت ارتكاب الجريمة حيث تركتهم الأم لدى جدهم وذلك للبيات هناك، وبعد عودة الضحية للمنزل أعدت للمتهم وجبة العشاء ثم ذهبت إلى غرفتها للنوم، لكن الزوج كان يخطط للتخلص منها وقتلها أثناء نومها.



ووفق شهود عيان فإن خوف المتهم من أن تخلعه زوجته بعد إصابته بعجز وعدم قدرته على الحركة، كان دافعًا -مقنعًا له- لأن يقتلها بـ100 طعنة بمقص، ويهشم رأسها بشاكوش، بعد أن رفضت منحه مبلغ مالي لشراء شقة بطابق أرضي في إحدى العقارات بالمنطقة.



كاميرات المراقبة المحيطة بمسرح الجريمة كشفت نزول المتهم "صابر" من مسكنه قبل الواقعة، متجهًا إلى صيدلية ليشترى "مقصًا وشاشًا"، ما يدّل وفقًا للأهالي على أنّه كان مدبرًا ومخططًا لكل شىء.



الزوجة بعد أن خلدت إلى النوم، أنقض عليها الزوج فجأة وبشكل عشوائي كأنها فريسة، ولم يترك مكانًا بجسدها إلا وسدّد به طعنات بالمقص، قبل أن يهشم رأسها بالشاكوش، وخبأ الجثة أسفل السرير، وبهدوءٍ تام تحرك إلى قسم الشرطة التابع له واعترف: "أنا قتلت مراتي.. قطعتها ومخلتش حتة فيها سليمة"، لتبدأ النيابة في التحقيق بالواقعة.



وكانت التحريات بيت أن المتهم أنهى حياة زوجته بعد عشرة دامت 20 عاما، بسبب رفضها إعطائه 10 آلاف جنيه، وعثر على جثمان المجني عليها مسجاة على الأرض غارقة في دمائها أسفل سرير غرفة نومها، وجرى نقل جثتها إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.



تحرر محضرًا بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيقات، التي أمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات، فيما صرحت جهات التحقيق بدفن جثمان المجني عليها، وتم تشييع جثمانها وسط العشرات من أهالي منطقة الأميرية بمقابر العائلة، ولاحقًا جرى إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمته فيما نُسب إليه من اتهام بالقتل العمد.



