ضبط صاحب محل يبيع السجائر للطلاب أمام مدرسة بالشرابية

في واقعة أثارت جدلاً واسعًا على مواقع التواصل، رصدت الشرطة فيديو قيام صاحب محل ببيع السجائر وأجهزة التدخين الإلكترونية لطلاب مدرسة بالشرابية، وسط محاولات أولياء الأمور لوقف المخالفة وتعرضهم للإساءة من البائع.

وأكدت ربة منزل، القائمة على نشر الفيديو، أنها تضررت من بيع هذه المنتجات للطلاب، وأن بعض أولياء الأمور تعرضوا للإساءة بالسب والشتم عند محاولتهم معاتبة البائع.

تم تحديد وضبط صاحب المحل (غير مرخص) ومقيم بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة.

واتخذت الجهات المختصة كافة الإجراءات القانونية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لغلق المحل ومنع تكرار مثل هذه المخالفات حفاظًا على سلامة الطلاب.