إعلان

ضبط صاحب محل يبيع السجائر للطلاب أمام مدرسة بالشرابية

كتب : مصراوي

05:46 م 01/10/2025

المتهم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

في واقعة أثارت جدلاً واسعًا على مواقع التواصل، رصدت الشرطة فيديو قيام صاحب محل ببيع السجائر وأجهزة التدخين الإلكترونية لطلاب مدرسة بالشرابية، وسط محاولات أولياء الأمور لوقف المخالفة وتعرضهم للإساءة من البائع.

وأكدت ربة منزل، القائمة على نشر الفيديو، أنها تضررت من بيع هذه المنتجات للطلاب، وأن بعض أولياء الأمور تعرضوا للإساءة بالسب والشتم عند محاولتهم معاتبة البائع.

تم تحديد وضبط صاحب المحل (غير مرخص) ومقيم بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة.

واتخذت الجهات المختصة كافة الإجراءات القانونية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لغلق المحل ومنع تكرار مثل هذه المخالفات حفاظًا على سلامة الطلاب.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أجهزة التدخين الإلكترونية سجائر مدرسة الشرابية القاهرة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

"آراء طبية مستجدة".. قرار عاجل من الخطيب بالترشح لانتخابات الأهلي رسميًا
4 أكتوبر.. الوطنية للانتخابات تعلن الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب
وزير الكهرباء لمصراوي: لا زيادات جديدة في أسعار الشرائح حتى هذا الموعد
رئيس النواب: نرفض تهجير الفلسطينيين.. ومصر لن تنجرّ لمغامرات الحرب
ظاهرة تعمل على تلطيف الأجواء.. تعرف على حالة الطقس خلال الأيام المقبلة