فيديو صادم | سائق ربع نقل يعبر شريط السكة الحديد بمطروح.. وتحرك عاجل من الداخلية

كتب : علاء عمران

03:30 م 01/10/2025

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من مقطع فيديو يظهر قائد سيارة ربع نقل أثناء محاولته العبور من مكان غير مخصص لعبور المركبات أعلى شريط السكة الحديد بمحافظة مطروح، معرضًا حياته وحياة المواطنين للخطر، وتعطل سيارته أمام أحد القطارات، الذي تمكن قائده من التوقف قبل الاصطدام بها.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنه بالفحص، تبين أنه أثناء سير أحد القطارات بدائرة قسم شرطة مطروح، لاحظ قائد القطار إشارة من أحد المواطنين تفيد بوجود سيارة أعلى شريط السكة الحديد، فقام بإيقاف القطار على الفور لمنع وقوع الحادث، وتم تحريك السيارة بمساعدة عدد من المواطنين واستأنف القطار رحلته دون وقوع أي إصابات أو تلفيات.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط السيارة المشار إليها، وتبين أنها سارية التراخيص، كما تم ضبط قائدها (سائق – مقيم بدائرة القسم).

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة لمحاولته العبور من الطريق اختصارًا للمسافة.

تم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم.

وزارة الداخلية سائق ربع نقل شريط السكة الحديد مواقع التواصل الاجتماعي

