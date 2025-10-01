إعلان

القبض على المتهم بتسميم كلاب بشوارع حدائق الأهرام في الجيزة

كتب : صابر المحلاوي

02:54 م 01/10/2025

كلاب ضالة- ارشيف

كتب – صابر المحلاوي:

ألقت مباحث الجيزة، القبض على المتهم بتسميم كلاب ضالة بمنطقة حدائق الأهرام، بعد ورود عدة بلاغات والعثور على كلاب نافقة تناولت طعامًا مسمومًا، وذلك بالتزامن مع تداول منشورات تزعم تسميم 500 كلب، وهو ما نفته أجهزة المحافظة.

وتعود التفاصيل إلى أن مجموعة من المحامين عثرت على ثماني كلاب نافقة تحمل آثار تسمم في المنطقة، فتقدموا ببلاغ إلى الجهات الأمنية، وكلف محافظ الجيزة، المهندس عادل النجار، الأجهزة التنفيذية بسرعة التحرك والتحقق مما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وشكلت لجنة من حي الهرم تضم أطباءًا بيطريين من إدارة الصحة العامة والأمراض المشتركة، وممثلي منسقي المجتمع المدني مقدمي الشكوى، للمعاينة الميدانية. وأظهرت المعاينة وجود كلبين نافقين بمنطقة (ح)، وسبعة كلاب نافقة بمنطقة (هـ)، وكلبين نافقين بجوار السور الخارجي للبوابة الثانية، ليبلغ إجمالي ما تم رصده 11 كلبًا نافقًا فقط. جرى رفع الجثث والتعامل معها ودفنها بالمدفن الصحي المخصص لذلك، مع استكمال المسار القانوني للواقعة بالتعاون مع النيابة العامة.

وأكدت محافظة الجيزة أن الادعاءات المنشورة على بعض صفحات التواصل وبعض المواقع الإخبارية بخصوص نفوق نحو 500 كلب "غير دقيقة"، مشددة على أن الجهات المعنية تواصل فحص الملابسات، وفي حال ثبوت أي وقائع مخالفة أخرى سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وناشدت المحافظة رواد مواقع التواصل والمواطنين ضرورة تحرّي الدقة في تداول المعلومات وعدم الانسياق وراء الشائعات التي قد تثير البلبلة، مؤكدة التزامها بالشفافية في عرض نتائج الفحص والتحقيقات.

تسميم كلاب ضالة حدائق الأهرام مباحث الجيزة كلاب نافقة





