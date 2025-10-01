إعلان

.سحب 955 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني

كتب - علاء عمران:

02:30 م 01/10/2025

الملصق الإلكتروني

واصلت أجهزة الأمن حملاتها المرورية على مستوى الجمهورية، وتمكنت من سحب 955 رخصة قيادة وتسيير؛ لعدم تركيب الملصق الإلكتروني المقرر إلزاميًا على المركبات.

يُذكر أن المهلة المحددة لتركيب الملصق الإلكتروني كانت قد انتهت يوم 30 مارس الماضي، وبدأت الأجهزة المعنية في تفعيل اللوائح القانونية بحق المخالفين.

وتواصل وحدات المرور استقبال المواطنين لتركيب الملصق الإلكتروني، الذي يُعد خطوة أساسية نحو منظومة مرورية إلكترونية متكاملة تسهم في ضبط الحركة المرورية وتسهيل الإجراءات.

كما تتيح وزارة الداخلية خدمة إلكترونية عبر موقع بوابة مرور مصر، لتمكين مالكي المركبات من طلب تركيب الملصق وسداد الرسوم إلكترونيًا دون الحاجة للتوجه المباشر للوحدات.

ويستمر العمل بوحدات المرور على مستوى الجمهورية حتى الساعة الخامسة مساءً يوميًا، تيسيرًا لإجراءات التركيب، إلى جانب الفترات الصباحية المعتادة.


