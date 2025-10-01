الداخلية تضبط 268 قضية مخدرات و137 سلاحًا ناريًا في 24 ساعة

كتب-علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بمختلف المحافظات لمواجهة الجريمة وتعزيز السيطرة الأمنية، ونجحت خلال 24 ساعة في توجيه ضربات نوعية أسفرت عن ضبط مئات القضايا الجنائية.

وأسفرت الجهود عن ضبط 268 قضية اتجار في المواد المخدرة بحوزة 323 متهمًا، شملت أكثر من 425 كجم حشيش، و72 كجم هيدرو، و32 كجم آيس، إلى جانب كميات من البانجو والهيروين والشابو والاستروكس والفرجينيا والبودر، بالإضافة إلى 1004 أقراص مخدرة.

كما ضُبطت 137 قطعة سلاح ناري بحوزة 117 متهمًا، بينها بنادق آلية وخرطوش وطبنجات وذخائر مختلفة، إضافة إلى 249 قطعة سلاح أبيض.

وفي مجال تنفيذ الأحكام، نفذت الأجهزة الأمنية 66,743 حكمًا قضائيًا، بينها 211 حكم جناية وأكثر من 20 ألف حكم حبس جزئي وآلاف أحكام الغرامات والمخالفات.

كما تمكنت الحملات من ضبط 3 تشكيلات عصابية متورطة في 6 وقائع، والقبض على 15 هاربًا، و19 متهمًا في قضايا بلطجة، وضبط 245 دراجة نارية مخالفة، إلى جانب 25,731 مخالفة مرورية متنوعة، والكشف عن 11 سائقًا يتعاطون المواد المخدرة من أصل 63 تم فحصهم على الطرق السريعة.