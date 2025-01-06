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الداخلية تكشف حقيقة ضابط الـ"فيسبوك"

08:00 م الإثنين 06 يناير 2025

وزارة الداخلية

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كتب ـ محمد الصاوي:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام أحد الأشخاص بانتحال صفة ضابط شرطة من خلال حساب شخصى على تلك المواقع.

وقالت الداخلية في بيان لها، اليوم الأثنين، إنه بالفحص أمكن تحديد وضبط المذكور (مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المحلة بالغربية – له معلومات جنائية؛ وبحوزته هاتف محمول "بفحصه تبين احتوائه على العديد من الصور المصطنعة مرتدياً فيها الملابس الشرطية".

و بمواجهته أقر بانتحاله صفة ضابط شرطة للنصب والإحتيال على المواطنين وزيادة عدد المتابعين لتحقيق أرباح مادية، واعترف بقيامه بتركيب الصور باستديو بمقابل مالى " تم ضبط مالكه" وبحوزته جهاز الكمبيوتر المستخدم فى تركيب الصورة المشار إليها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها إلى النيابة العامة.

وزارة الداخلية انتحال صفة ضابط المحلة الغربية
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