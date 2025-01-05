6 سيارات إطفاء تخمد نيران شقة خلف فندق شهير بالهرم

كتب - محمد شعبان:

أخمتد قوات الحماية المدنية بالجيزة حريقَا شب بعقار خلف فندق شهير بالهرم دون إصابات، الأحد.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب من عقار بشارع الشعب.

6 سيارات إطفاء دفع بها اللواء محمد العدلي مدير إدارة الدفاع المدني بالجيزة بقيادة نائله بالتنسيق مع مأمور القسم ومفتش الفرقة.

تبين بالفحص اشتعال النيران داخل وحدة سكنية بالطابق الأرضي بعقار خلف فندق حور محب مكون من 8 طوابق وتمام الإخماد دون خسائر في الأرواح.