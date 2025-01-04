"حادث نفق الزهراء".. حكاية "زياد" ضحى بحياته لإنقاذ أخته في السلام

كتبت- فاطمة عادل:

كعادته خروج "زياد" رفقة شقيقته "منه" لشراء بعض مستلزمات المنزل وخلال عبورهما الشارع عند مدخل نفق الزهراء الجديد بمنطقة السلام في محافظة القاهرة، دون إشارة أو صوت ظهرت شاحنة "تريلا" تمر بسرعة فائقة. ما إن شاهد "زياد"، الشاحنة دون تفكير دفع شقيقته بعيدًا عن الطريق لانقاذها، لكنه لم يستطع إنقاذ نفسه، وسقط تحت عجلات الشاحنة ما أدى إلى إصابته وموته في الحال.

لفظ "زياد" أنفاسه الأخيرة وهو ينظر لأخته وهي تبكي بحرقة وكانت "النظرة الأخيرة"، فيما فر السائق هاربًا دون أن يتوقف، تاركًا الطالب مضرجًا بدمائه في منتصف الشارع، حاول العديد من الأهالي اعتراض طريقه وإيقافه، لكن جهودهم باءت بالفشل.

حاولت الأهالي انقاذ الطالب، وقاموا بالتواصل مع الشرطة والإسعاف على الفور، ولكن للأسف باءت جهودهم بالفشل، إذ فارق زياد الحياة متأثرًا بجراحه قبل وصول المساعدة.

حضرت الشرطة إلى الموقع، وُوجد جثة زياد مستلقيًا في وسط الطريق، وتم نقل الجثمان إلى المشرحة تحت إشراف النيابة العامة في القاهرة، التي بدأت التحقيقات في الحادث.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغاً من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث دهس طالب بمنطقة السلام، حيث أفاد الأهالي بأنه تم دهس الطالب بواسطة سيارة بالقرب من نفق الزهراء مما أسفر عن وفاته.

على الفور توجهت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وتمكنت من القبض على السائق وضبط السيارة التي تسببت في الحادث، وتم تحرير المحضر اللازم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.