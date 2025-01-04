الداخلية تضبط 6 مليون جنيه من تجار العملة في ضربات أمنية ضد الإتجار بالنقد الأجنبي

كتب - علاء عمران:

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تكثيف جهودها لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، وتمكنت من ضبط 6 مليون جنيه من تجار العملة.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الإتجار في العملات الأجنبية المتنوعة، بقيمة مالية تقدر بحوالي 6 مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك القضايا، وذلك في إطار استمرار الحملات الأمنية الموجهة ضد جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، من خلال إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي. وتأتي هذه الضبطيات في سياق جهود وزارة الداخلية لمكافحة الأنشطة التي تؤثر سلبًا على الاقتصاد القومي.