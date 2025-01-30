ضبط 5 أطنان دقيق مدعم خلال حملة مكثفة في 24 ساعة

كتب - علاء عمران:

واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاته المكثفة لضبط الجرائم التموينية.

وفي 24 ساعة، أسفرت الحملات عن ضبط حوالي 5 طن دقيق أبيض بلدي مدعم في مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لحماية جمهور المستهلكين وضمان الرقابة على الأسواق. تأتي هذه الحملات في سياق التصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز وبيع المنتجات بأسعار أعلى من المقرر، فضلاً عن عدم الإعلان عن الأسعار.

تستمر وزارة الداخلية في تكثيف جهودها لضبط الأسواق، وتعزيز الرقابة على أسعار الخبز المدعم والحر، بهدف القضاء على محاولات تحقيق أرباح غير مشروعة.