إمام يطلب تطليق زوجته: "بتعلي صوتها عليّ"

كتبت- فاطمة عادل:

تقدم "أمام. ع"، 33 سنة، عامل بمصنع ملابس، برفع دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، طالب فيها بتطليق زوجته، مبررًا طلبه بأنها تُخطئ في التعامل معه بشكل متكرر، وتعلو بصوتها أمام الناس مما يسبب له إحراجًا كبيرًا.

وقال في دعواه إن سلوكها أثر على شخصيته بشكل سلبي: "بتغلط وبتعلي صوتها قدام الناس حتى لغت شخصيتي"، مشيرًا إلى أنه لم يعد قادرًا على تحمل هذه المعاملة التي هدمت العلاقة بينهما.

وأضاف الزوج: "تحدثت مع أهلها ومعها لتغيير سلوكها، وتعهدت أمامهم بتعديل الأمر وتعود المنزل كما كانت، ووصل بها الأمر إلى إهانتي بكلام غير مقبول، وكلما حاولت الابتعاد عنها، تتحدث بطريقة تجعلني أعطيها فرصة".

يشكو الزوج من زوجته قائلاً: "حاولت معها وأصبحت الخلافات بيننا روتينًا يوميًا، ووصل الأمر إلى أنني كنت أنتظر حتى منتصف الليل في العمل، لشعوري بالاشمئزاز من المنزل".

ويختتم "أمام" حديثه: "ابتعدت عنها شهرًا بعد شجار كبير بيننا، ودخل فيه الجيران، وتم حل المشكلة بخروجي من المنزل، ومن بعدها قررت الانفصال، لكنها قامت بالتهديد بالخلافات مع أهلي، لذلك فضلت اللجوء إلى القضاء".

لجأت الزوجة إلى محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، ورفعت دعوى تطليق للضرر منها برقم 920 لسنة 2024، ولا تزال الدعوى منظورة أمام المحكمة ولم يتم الفصل فيها حتى الآن.