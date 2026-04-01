الإمارات تُعلّق على أنباء انضمامها إلى الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز

نفت دولة الإمارات العربية المتحدة تقارير تحدثت عن احتمال انضمامها إلى الحرب في محاولة لإعادة فتح مضيق هرمز بالقوة.

وقال مسؤول إماراتي في بيان: "التقارير الأخيرة التي تشير إلى تغيير في موقف الإمارات مضللة. تحافظ الإمارات على نهج دفاعي يركز على حماية سيادتها وشعبها وبنيتها التحتية، وتحتفظ بحقها في الدفاع عن النفس ردًا على الهجمات غير القانونية وغير المبررة المستمرة"،

وجاء هذا التصريح ردًا على تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، أشار إلى أن الدولة "مستعدة للانضمام إلى القتال" لإعادة فتح الممر المائي.

ومع ذلك، أكد المسؤول أن الإمارات لا تزال مستعدة "لدعم الجهود الدولية الجماعية الهادفة إلى حماية الأمن البحري وضمان تدفق التجارة دون انقطاع في مضيق هرمز".

وأضاف البيان: "تؤكد الإمارات أن مثل هذا الممر المائي الاستراتيجي لا يمكن أن يكون عرضة للتعطيل أو الإكراه من قبل أي دولة، خاصة بطرق تهدد الاستقرار الاقتصادي العالمي والأمن الدولي".