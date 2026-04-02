كتب- محمد جعفر:



أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن بلاده مستعدة للتصدي لأي نوع من الهجمات، بما في ذلك احتمال الغزو البري.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن بقائي قوله إن طهران تلقت رسائل عبر وسطاء وتقوم حاليًا بدراستها، مشددًا على أن "الأولوية بالنسبة للأمة الإيرانية هي الدفاع عن نفسها في مواجهة هذا العدوان".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد ألمح في أكثر من مناسبة إلى احتمال تنفيذ عملية برية داخل إيران إذا دعت الضرورة، قبل أن يستبعد هذا الخيار قبل ذلك.