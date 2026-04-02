ترامب عن ماكرون: "زوجته تعامله بطريقة سيئة وما زال يُعاني من آثار صفعتها"


كتب- محمد جعفر:

01:47 ص 02/04/2026

ترامب وماكرون

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تصريحات أدلى بها خلال حفل غداء قبل خطابه المرتقب اليوم، إنه اتصل بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

ترامب يسخر من ماكرون بسبب زوجته

وأضاف ترامب، في تعليق مثير للجدل، أن ماكرون "تتعامل معه زوجته معاملة سيئة للغاية"، وأنه "لا يزال يعاني من آثار الصفعة القوية التي تلقاها على فكه".

سبق جدّد ترامب انتقاداته لماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، بسبب عرضهما تقديم المساعدة للولايات المتحدة فقط بعد انتهاء الصراع، قائلاً إنه ردّ عليهما: "لا، لا، لست بحاجة إليه بعد انتهاء الحرب يا إيمانويل".

ترامب يتحدث عن الناتو

كما أعاد ترامب التأكيد على موقفه بشأن حلف شمال الأطلسي (الناتو)، مشيرًا إلى أنه لن يكون موجودًا من أجل الولايات المتحدة، في إشارة إلى انتقاداته المتكررة للحلف، وأمس الأربعاء ألمح ترامب لدراسة الانسحاب من حلف الناتو.

