تعليق الدراسة وتأجيل امتحانات الميدتيرم بجامعة بنها بسبب سوء الأحوال الجوية


كتب- أسامة علاء الدين:

01:31 ص 02/04/2026

الدكتور ناصر الجيزاوي

قرر الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، تعليق الدراسة وتأجيل امتحانات منتصف الفصل الدراسي اليوم الخميس، بسبب سوء الأحوال الجوية وحرصًا على تحقيق تكافؤ الفرص بين الطلاب.

أوضح رئيس الجامعة، أنه تم توجيه عمداء الكليات باستمرار المحاضرات بنظام التعليم الأونلاين وفقًا للجداول المعلنة مسبقًا، لضمان عدم تعطيل العملية التعليمية.

أشار إلى استثناء عدد من الفئات من قرار التعليق، تشمل الأطقم الطبية، وأفراد الأمن الجامعي، والعاملين بالمدن الجامعية، وإدارات الصحة والسلامة المهنية، والنوبتجيات، بالإضافة إلى الموظفين الذين تقتضي طبيعة عملهم التواجد، وذلك لضمان انتظام العمل وحسن إدارة الموقف داخل الجامعة والكليات.

الدكتور ناصر الجيزاوي تعليق الدراسة في جامعة بنها جامعة بنها الأحوال الجوية الطقس

