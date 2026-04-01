تصوير - هاني رجب

شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مراسم عزاء والدة رجل الأعمال أحمد عز، والذي أُقيم مساء الأربعاء داخل مسجد عمر مكرم بميدان التحرير، وسط حضور واسع من الشخصيات العامة والسياسية ورجال الأعمال.

تفاصيل مشاركة رئيس الوزراء في عزاء والدة المهندس أحمد عز

حرص رئيس الوزراء على تقديم واجب العزاء لأسرة الراحلة، ومواساة نجلها وأفراد العائلة في مصابهم، في مشهد عكس حجم التقدير والمكانة التي تحظى بها الأسرة في الأوساط الاقتصادية والعامة.

وشهد العزاء توافد عدد كبير من كبار المسؤولين والوزراء الحاليين والسابقين ورجال الأعمال، إلى جانب قيادات تنفيذية وشخصيات عامة.

متى توفيت والدة أحمد عز؟

كانت والدة أحمد عز قد توفيت خلال الأيام الماضية، وشيعت جنازتها من مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين، قبل إقامة العزاء الرسمي بالقاهرة.

