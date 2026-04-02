استجابة لـ مصراوي.. تحرك عاجل لإصلاح عمود إنارة مكسور في المنوفية- صور

كتب : مصراوي

01:37 ص 02/04/2026
    برفقتهم لودر لإزالة آثار الحادث
    العمود المكسور بقرية دبركي

المنوفية- أحمد الباهي:

وجه المهندس وليد سالم رئيس مركز ومدينة منوف، اليوم الخميس، بالتدخل العاجل إلى قرية دبركي التابعة للمركز، للتعامل مع عمود إنارة مكسور انقسم إلى نصفين، عقب ورود استغاثة من الأهالي.

دفع مجلس المدينة بفرق الصيانة المختصة إلى موقع العمود، للتعامل مع الموقف وتأمين المنطقة ورفع آثار الكسر، حفاظًا على سلامة المواطنين، خاصة مع وجود أسلاك على الأرض.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات محافظ المنوفية بضرورة التعامل الفوري مع الأزمات والاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين، خاصة في الحالات التي تمس السلامة العامة.

جاء كسر العمود نتيجة موجة الطقس السيئ التي شهدتها محافظة المنوفية، إذ تعرضت لرياح شديدة وأمطار غزيرة تسببت في تأثر بعض المرافق.

شهد مركز منوف أكثر من واقعة خلال اليوم نفسه، من بينها تصاعد أدخنة من محول كهرباء بشارع التحرير، إذ جرى التعامل معها والسيطرة على الموقف دون إصابات.

وجه محافظ المنوفية بتأجيل الدراسة اليوم الخميس بجميع المدارس الحكومية والمعاهد الأزهرية، كإجراء احترازي في ظل استمرار سوء الأحوال الجوية.

أكدت وزارة التربية والتعليم تأجيل كافة الامتحانات الشهرية في جميع المحافظات اليوم الخميس، حفاظًا على سلامة الطلاب، على أن يتم تحديد مواعيد بديلة لاحقًا.

إصلاح عمود إنارة مكسور في المنوفية المنوفية عمود إنارة دبركي

