الشرقية- ياسمين عزت:

أعلن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة الأجهزة التنفيذية والمرافق الحيوية والمديريات الخدمية على مستوى المحافظة، لمواجهة تداعيات سوء الأحوال الجوية، تزامنًا مع تعرض محافظة الشرقية لموجة من التقلبات الجوية وسقوط أمطار غزيرة.

أكد المحافظ تكليف رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتواجد الميداني على مدار الساعة، والدفع الفوري بمعدات وسيارات كسح وشفط مياه الأمطار، للتعامل السريع مع أي تجمعات مائية، خاصة في المناطق المنخفضة والمحاور الرئيسية والكباري والأنفاق، بما يضمن تحقيق السيولة المرورية وتيسير حركة المواطنين.

وجه المحافظ جميع القطاعات الخدمية، وعلى رأسها شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بسرعة التحرك والتواجد المستمر في الشوارع، لرفع آثار الأمطار ومنع تراكم المياه، خصوصًا في المناطق الأكثر عرضة لذلك.

وأشار إلى أن مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة في حالة انعقاد دائم على مدار 24 ساعة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لمتابعة تطورات الموقف أولًا بأول، والتعامل الفوري مع أي طوارئ، حفاظًا على سلامة المواطنين وممتلكاتهم.

وناشد محافظ الشرقية المواطنين بضرورة توخي الحيطة والحذر خلال فترة سوء الأحوال الجوية، خاصة أثناء القيادة على الطرق السريعة، وتجنب التواجد بالقرب من أعمدة الإنارة والأشجار واللوحات المعدنية أثناء سقوط الأمطار والرياح الشديدة، مع الالتزام بمتابعة البيانات الرسمية الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية والصفحة الرسمية للمحافظة.