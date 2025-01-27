5 مصابين في حادث تصادم أمام المحكمة الاقتصادية

كتب - محمد شعبان:

أصيب 5 أشخاص في تصادم سيارتين أعلى الطريق الدائري مساء الاثنين.

تلقى مسول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين أمام المحكمة الاقتصادية.

انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص اصطدام سيارتين ميكروباص اتجاه التجمع الخامس، مما أسفر عن سقوط 5 مصابين نقلوا إلى مستشفى البنك الأهلي.

ونش تابع لإدارة المرور جنب آثار الحادث نهر الطريق مع تسيير حركة السيارات إلى طبيعتها.