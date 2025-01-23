إصابة 6 أشخاص في تصادم سيارتين بأكتوبر

كتب - محمد شعبان:

أصيب 6 أشخاص في تصادم سيارتين بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي نطاق مدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، مساء الخميس.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين بوجود حادث ووقوع مصابين بالكيلو 52.

انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص اصطدام سيارتين أمام وادي النخيل، مما أسفر عن سقوط 6 مصابين بينهم 4 يقيمون بقرية بني سلامة مركز منشأة القناطر -سائق و3 عمال إنتاج- وجميعهم نقلوا إلى مستشفى الشيخ زايد المركزي للعلاج.

تحرر المحضر اللازم، وجنبت إدارة المرور آثار الحادث نهر الطريق لتسيير حركة السيارات إلى طبيعتها.