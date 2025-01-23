"عايز فلوس يشتري مخدرات".. كيف أنهي "جمال" حياة نجله في الساحل؟

كتب- أحمد عادل:

كشفت تحقيقات النيابة العامة، عن أقوال المتهم بقتل نجله بـ3 طعنات في القلب في منطقة الساحل بالقاهرة.

وجاء في تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم "جمال الدين محمد" أقر بارتكاب جريمة قتل المجنى عليه محمد جمال الدين" عمداً باستخدام سلاح أبيض "سكين"، بعد أن نشبت بينهما مشادة كلامية بسبب طلب الأخير من والده مبلغ مالي لشراء مواد مخدرة للتعاطي.

وتابع المتهم في تحقيقات النيابة العامة، أن نجله حاصل على دبلوم صناعي فني، وسبق له العمل في عدة مطابع، لكنه لم يستمر في العمل بها لاعتياده تعاطي الجواهر المخدرة.

وأضاف المتهم، أن نجله كان دائم التعدي عليه بغية الحصول على أموال منه لشراء الجواهر المخدرة، وفي يوم الواقع صعد نجله لمسكنه وطلب منه مبلغاً مالياً فأجابه لذلك، وعقب مرور سويعات قليلة طلب منه مبلغاً مالياً آخر فرفض طلبه فسبه المجني عليه وأتلف باب الشقة محل سكنه.

واستطرد المتهم، أنه استشاط غضبًا وسارع بإحضار سلاح أبيض سكين وتعدي به على المجني عليه بثلاث طعنات نفذت في صدره قاصداً من ذلك قتله فأحدث إصابته التي أودت بحياته.

وقررت النيابة العامة، إحالة المتهم "جمال الدين محمد" إلي المحاكمة الجنائية، على خلفية اتهامه بقتل نجله في منطقة الساحل بالقاهرة.