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ضبط 4 أشخاص لمزاولة مهنة "سايس" بدون ترخيص في القطامية

04:01 م الثلاثاء 21 يناير 2025

أرشيفية

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كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، عن ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تضرر أحد المواطنين من قيام بعض الأشخاص بمزاولة مهنة "السايس" بدون ترخيص، وتحصيلهم مبالغ مالية من قائدي السيارات بمنطقة القطامية في القاهرة.

وبعد الفحص، تم استهداف المنطقة محل الشكوى، وتم ضبط 4 أشخاص أثناء قيامهم بتحصيل مبالغ مالية من قائدي السيارات في تلك المنطقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم، وتستمر الأجهزة الأمنية في تنفيذ حملاتها لمكافحة هذه الظاهرة.

القطامية وزارة الداخلية مبالغ مالية
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