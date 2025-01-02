ضبط أسلحة ومخدرات بقيمة 2 مليون جنيه في حملات أمنية بـ 3 محافظات

كتب- علاء عمران:

نفذت أجهزة الأمن العام بالتنسيق مع مديريات أمن أسيوط وأسوان ودمياط حملات أمنية مكثفة استهدفت ضبط العناصر الإجرامية والأسلحة غير المرخصة.

في أسيوط، أسفرت الحملة عن ضبط 30 قضية اتجار بالمخدرات بحوزة 36 متهمًا، بينهم 11 لهم معلومات جنائية، وشملت المضبوطات 10 كجم من مخدر الحشيش، و5 كجم هيروين، و1 كجم أفيون، وعددًا من الأقراص المخدرة. كما تم ضبط 44 قطعة سلاح ناري، من بينها 3 بنادق آلية، و8 بنادق خرطوش، و32 فرد محلي.

أما في أسوان، تم ضبط 3 قضايا اتجار بالمخدرات شملت 7 كجم حشيش وكمية من مخدر الشابو، بالإضافة إلى ضبط بندقية آلية بحوزة أحد المتهمين.

وفي دمياط، تم ضبط 4 قضايا اتجار بالمخدرات بحوزة 4 متهمين، بينهم 3 ذوي معلومات جنائية، وشملت المضبوطات 8 كجم حشيش، و12 كجم بانجو، و9 كجم هيدرو، وكمية من مخدر الهيروين، بالإضافة إلى 3 قطع سلاح ناري من نوع فرد محلي.

تقدر القيمة الإجمالية للمضبوطات بنحو 2 مليون جنيه. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمين الذين اعترفوا بارتكاب الوقائع، وأحيلوا إلى النيابات المختصة للتحقيق.