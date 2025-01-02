خلاف على سيجارة حشيش.. قرار من النيابة ضد متهمين بقتل شاب بروض الفرج

كتب- محمود الشوربجي:

أمرت نيابة شمال القاهرة الكلية، بحبس عاطلين بتهمة قتل آخر بسبب خلافات بينهم حول سيجارة تحتوي على مواد مخدرة، بدائرة قسم شرطة روض الفرج 4 أيام على ذمة التحقيق.

وكلفت النيابة، المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وصرحت بدفن جثة المجني عليه عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية.

وتلقى قسم شرطة روض الفرج بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بين 3 شباب وسقوط أحدهم قتيلًا، على الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ.

باجراء التحريات والفحص تبين ان مشاجرة نشبت بين 3 عاطلين بسبب خلافهم حول أسبقية تناول سيجارة بداخلها مخدر الحشيش، حيث أقدم اثنين منهم على طعن الثالث بسلاح أبيض فأسقطوه غارقًا في دمائه.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة روض الفرج، من ضبط المتهمين وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.