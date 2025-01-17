عرض حياة المواطنين للخطر.. الداخلية تضبط طفلًا يقود سيارة برعونة بالقليوبية



كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من ضبط طفل يقود سيارة برعونة بمدينة العبور، بعد تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهره وهو يقود السيارة مهددًا حياة المواطنين.

وبالفحص، تبين أن مالك السيارة يقيم في دائرة مركز شرطة الخانكة، وأن المتهم هو نجل مالك السيارة، طالب يبلغ من العمر 13 عامًا.

تم ضبط السيارة ومالكها، حيث أقرّا بما حدث. واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية والإدارية المناسبة بحق السيارة ومالكها.