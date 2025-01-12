حكم قضائي ضد اللاعب صالح جمعة لعدم سداد نفقة زوجته

كتب- أحمد عادل:

قضت محكمة الأسرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، بحبس صالح جمعة لاعب النادي الأهلي السابق لمدة شهر، لعدم سداده مبلغ النفقة المستحق لطليقته.

وكانت طليقة اللاعب قد أقامت دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة، تطالب فيها بنفقة زوجية عن الفترة من عام 2019 وحتى عام 2020. تقدم صالح جمعة باستئناف على الحكم الصادر، وقضت المحكمة بتعديل الحكم، وإلزامه بدفع 35 ألف جنيه شهريًا نفقة زوجية بنوعيها، من تاريخ الامتناع وحتى انقضاء عدتها شرعًا، مع إلزامه بالمصروفات.